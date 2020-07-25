Премьер Великобритании признал промахи властей в борьбе с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Власти Великобритании допустили ошибки в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Это признал премьер-министр Борис Джонсон в интервью медиакомпании BBC, обнародованном в пятницу, 24 июля, передает УНН.
По его словам, официальный Лондон в первые недели и месяцы не осознавал всю опасность нового вируса.
“Единственное, чего мы, вероятно, не увидели в начале, — это масштаб передачи вируса от человека к человеку в бессимптомной форме”, — отметил Джонсон.
Британский премьер, который сам переболел на COVID-19, особо отметил необходимость “выучить уроки” из действий власти на ранней стадии распространения инфекции. Для этого “есть множество возможностей”, добавил он. Некоторые вещи могли быть “сделаны иначе”, допустил Джонсон.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 62823 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1571 — летальные. Кабмин Украины продлил до 31 августа адаптивный карантин с изменениями: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.