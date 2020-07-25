Премьер Великобритании признал промахи властей в борьбе с коронавирусом

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 84488 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106026 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110916 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 140010 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112864 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134926 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102773 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102679 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 104938 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102220 просмотра

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Премьер Великобритании признал промахи властей в борьбе с коронавирусом

Премьер Великобритании признал промахи властей в борьбе с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 10175 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Власти Великобритании допустили ошибки в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Это признал премьер-министр Борис Джонсон в интервью медиакомпании BBC, обнародованном в пятницу, 24 июля, передает УНН.

По его словам, официальный Лондон в первые недели и месяцы не осознавал всю опасность нового вируса.

“Единственное, чего мы, вероятно, не увидели в начале, — это масштаб передачи вируса от человека к человеку в бессимптомной форме”, — отметил Джонсон.

Британский премьер, который сам переболел на COVID-19, особо отметил необходимость “выучить уроки” из действий власти на ранней стадии распространения инфекции. Для этого “есть множество возможностей”, добавил он. Некоторые вещи могли быть “сделаны иначе”, допустил Джонсон.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 62823 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1571 — летальные. Кабмин Украины продлил до 31 августа адаптивный карантин с изменениями: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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