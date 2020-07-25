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Прем'єр Великобританії визнав промахи влади в боротьбі з коронавірусом

Прем'єр Великобританії визнав промахи влади в боротьбі з коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Влада Великобританії допустилась помилок у боротьбі з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2. Це визнав прем’єр-міністр Борис Джонсон в інтерв’ю медіакомпанії BBC, оприлюдненому в п’ятницю, 24 липня, передає УНН.

За його словами, офіційний Лондон в перші тижні і місяці не усвідомлював всю небезпеку нового вірусу.

“Єдине, чого ми, ймовірно, не побачили на початку, — це масштаб передачі вірусу від людини до людини в безсимптомній формі”, — зазначив Джонсон.

Британський прем’єр, який сам перехворів на COVID-19, особливо наголосив на необхідності “отримати уроки” з дій влади на ранній стадії поширення інфекції. Для цього буде “безліч можливостей”, додав він. Деякі речі могли бути “зроблені інакше”, допустив Джонсон.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 62 823 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 571 — летальні. Кабмін України продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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