Премьер также объявил обращение относительно Дня скорби

“Сегодня мы чтим память наших соотечественников, павших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Нацистская Германия напала 22 июня 1941 года на СССР — так началась Вторая мировая война для тех украинцев, которые находились в составе Советского Союза”, — указано в тексте.

“Территория Украины была основным театром военных действий, а украинский народ оказался в числе тех, кто пострадал от Второй мировой войны больше всего. Масштабы трагедии трудно представить — тогда погиб каждый пятый житель Украины. Мы уважаем всех, кто защищал свои дома с оружием в руках в составе различных армий. Минутой молчания мы чтим всех жертв той войны. Мы сделаем все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Мы помним”, - отметил Владимир Гройсман.

Как сообщал УНН, в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине Президент Владимир Зеленский отметил, что современники должны помнить подвиг тех, кто защищал нашу страну, и приложить усилия, чтобы война не стала привычной для последующих поколений.