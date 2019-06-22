Прем'єр також оголосив звернення стосовно Дня скорботи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Прес-служба Кабінету Міністрів України оприлюднила звернення очільника уряду з нагоди Дня скорботи в Україні, пише УНН.
“Сьогодні ми вшановуємо пам’ять наших співвітчизників, полеглих під час німецько-радянської війни 1941−1945 років. Нацистська Німеччина напала 22 червня 1941 р. на СРСР — так почалася Друга світова війна для тих українців, що перебували у складі Радянського Союзу”, — вказано у тексті.
“Територія України була основним театром бойових дій, а український народ виявився в числі тих, хто постраждав від Другої світової війни найбільше. Масштаби трагедії важко уявити — тоді загинув кожен п’ятий мешканець України. Ми шануємо усіх, хто захищав власні домівки із зброєю в руках у складі різних армій. Хвилиною мовчання ми вшановуємо усіх жертв тієї війни. Ми зробимо усе можливе, щоб подібне більше ніколи не повторилося. Ми пам’ятаємо”, — зазначив Володимир Гройсман.
Як повідомляв УНН, у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні Президент Володимир Зеленський наголосив, що сучасники мають пам’ятати подвиг тих, хто захищав нашу країну, й докласти зусиль, аби війна не стала звичною для наступних поколінь.