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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Премьер объяснил, почему в Украине усилили карантинные ограничения

Премьер объяснил, почему в Украине усилили карантинные ограничения

Киев  •  УНН

 • 17090 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Украине усиливают карантин, руководствуясь опытом других стран. Сейчас правительство приняло почти все меры для недопущения распространения коронавируса в стране, кроме комендантского часа и закрытия большинства предприятий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает корреспондент УНН.

"Правительство усилило карантинные меры, руководствуясь мировой практикой. Для сохранения жизни людей власть разных стран вынуждены прибегать к чрезвычайным шагам", - пояснил премьер.

Так, исходя из инфографики, опубликованной Шмыгалем, Украина еще не ввела несколько мероприятий, уже введенных в других странах, например, комендантский час. В то время, как в Италии, Испании, Израиле и Чехии оно уже действует, а в Греции и Польше - оно действует частично.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль рассказал, когда и как будет происходить ослабление карантинных мероприятий в Украине.

Также в Украине не останавливали работы большинства предприятий, в отличие от той же Италии с Испанией.

Однако ко все остальные ограничения Украина уже ввела, как и большинство европейских стран.

"Время показывает, что количество зараженных постоянно растет. Жесткие ограничения - это тенденция, к которой все чаще прибегают государства по всему миру. Мы идем по мягкому сценарию в контексте развития эпидемии. Однако это не означает, что мы не должны действовать жестко", - отметил Шмыгаль.

Премьер также опубликовал инфографику с теми изменениями в карантинных мероприятиях, которые ранее утвердило правительство.

Напомним, что Кабинет министров усилил меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Теперь в общественных местах нельзя находиться без маски или респиратора и документов.

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