Прем’єр пояснив, чому в Україні посилили карантинні обмеження

КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Україні посилюють карантинні обмеження, керуючись досвідом інших країн. Наразі уряд вжив майже всі заходи для недопущення поширення коронавірусу в країні, окрім комендантської години та закриття більшості підприємств. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає кореспондент УНН.