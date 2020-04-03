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Прем’єр пояснив, чому в Україні посилили карантинні обмеження

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Україні посилюють карантинні обмеження, керуючись досвідом інших країн. Наразі уряд вжив майже всі заходи для недопущення поширення коронавірусу в країні, окрім комендантської години та закриття більшості підприємств. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає кореспондент УНН.

"Уряд посилив карантинні заходи, керуючись світовою практикою. Для збереження життя людей влада різних країн вимушена вдаватися до надзвичайних кроків", - пояснив прем’єр.

Так, виходячи з інфографіки опублікованої Шмигалем, Україна ще не вдалась до кількох заходів, вже запроваджених в інших країнах, наприклад, комендантської години. У той час, як в Італії, Іспанії, Ізраїлі та Чехії вона вже діє, а у Греції та Польщі – вона діє частково.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шмигаль розповів, коли і як відбуватиметься послаблення карантинних заходів в Україні.

Також в Україні не зупиняли роботи більшості підприємств, на відміну від тієї ж Італії з Іспанією.

Однак до всіх інших обмежень Україна вже вдалась, як і більшість європейських країн.

"Час демонструє, що кількість заражених постійно зростає. Жорсткі обмеження – це тенденція, до якої дедалі частіше вдаються держави по всьому світу. Ми йдемо м’якшим сценарієм у контексті розвитку епідемії. Проте це не означає, що ми не маємо діяти жорстко", - зазначив Шмигаль.

Прем’єр також опублікував інфографіку з тими змінами у карантинних заходах, що раніше затвердив уряд.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів посилив заходи для протидії поширенню коронавірусної інфекції. Тепер у громадських місцях не можна перебувати без маски чи респіратора та документів.

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