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Премьер пообещал наказывать бизнес за не повышение «минималки»

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КИЕВ. 13 января. УНН. Правительство будет карать тех, кто не хочет отдать людям должное хотя бы на минимальном уровне в 3200 грн заработной платы, но честному бизнесу бояться нечего. Об этом заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Честному бизнесу - открытому, публичному, нечего тут бояться. Конечно, те, кто хочет уйти в тень, кто не хочет платить людям заработную плату, отдать им должное хотя бы на минимальном уровне 3200 грн начисления, будем тех наказывать ", - заявил В.Гройсман.

"Это касается 4 млн человек и очень важно, чтобы эта норма была выполнена, и я буду ее отслеживать лично. Я внес эту инициативу о повышении заработной платы до 3200 грн не для того, чтобы просто о ней сказать, а для того, чтобы 4 млн человек, которые  недополучали свои доходы, получили возможность на минимальном уровне получить заработную плату ", - добавил премьер .

В то же время, глава правительства отметил, что все необходимые расходы бюджетной сферы предусмотрено, и более миллиона работников бюджетной сферы уже будут получать не менее 3200 начисленной заработной платы, подчеркнул глава правительства.

В.Гройсман также отметил, что чиновники, которые будут использовать инструмент контроля за выполнением решений о выплате минимальной заработной платы в 3200 грн как дополнительный инструмент давления на бизнес, будут уволены.

"Если кто-то будет давить на честный бизнес, используя этот инструмент, я буду освобождать их от работы. Это вертикаль правительства, и совершенно спокойно Министерство социальной политики будет принимать решения, необходимые для того, чтобы освободить таких непутевых чиновников ", - подытожил В.Гройсман.

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