Премьер пообещал наказывать бизнес за не повышение «минималки»

КИЕВ. 13 января. УНН. Правительство будет карать тех, кто не хочет отдать людям должное хотя бы на минимальном уровне в 3200 грн заработной платы, но честному бизнесу бояться нечего. Об этом заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.