Прем'єр пообіцяв карати бізнес за непідвищення “мінімалки”

“Чесному бізнесу — відкритому, публічному, немає чого тут боятися. Звісно, ті, хто хоче піти в тінь, хто не хоче платити людям заробітну плату, віддати їм належне хоча б на мінімальному рівні 3200 грн нарахування, будемо тих карати”, — заявив В.Гройсман.

“Це стосується 4 млн людей і дуже важливо, щоб ця норма була виконана, і я буду її відслідковувати особисто. Я вніс цю ініціативу про підвищення заробітної плати до 3200 грн не для того, щоб просто про неї сказати, а для того, щоб 4 млн людей, які недоотримували свої доходи, отримали можливість на мінімальному рівні отримати заробітну плату”, — додав Прем'єр.

Водночас, очільник уряду зазначив, що усі необхідні видатки бюджетної сфери передбачено, і більше мільйона працівників бюджетної сфери вже будуть отримувати не менше 3200 нарахованої заробітної плати, підкреслив очільник уряду.

В.Гройсман також зауважив, що чиновники, що використовуватимуть інструмент контролю за виконанням рішень про виплату мінімальної заробітної плати у 3200 грн як додатковий інструмент тиску на бізнесу, будуть звільнені.

“Якщо хтось буде тиснути на чесний бізнес, використовуючи цей інструмент, я буду звільняти їх з роботи. Це вертикаль Уряду, і абсолютно спокійно Міністерство соціальної політики буде приймати рішення, необхідні для того, щоб звільнити таких недолугих чиновників”, — підсумував В.Гройсман.