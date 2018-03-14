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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 38441 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 53976 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57531 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102097 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93144 просмотра

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Премьер озвучил суммы разовых выплат ветеранам войны

Премьер озвучил суммы разовых выплат ветеранам войны

Киев  •  УНН

 • 19291 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня на заседании будет принято решение о выплате разовой денежной помощи ветеранам войны. Максимальный размер выплаты составляет около 4 тысяч гривен. Об этом сказал на заседании правительства Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы примем решение о разовых выплатах инвалидам войны различных категорий. В частности, лицам с инвалидностью вследствие войны I группы будет выплачено 3685 грн, лицам с инвалидностью вследствие войны II группы - 3265 грн, лицам с инвалидностью вследствие войны III группы - 2845 грн, участникам боевых действий и несовершеннолетним узникам концлагерей 1265 грн", - сказал он.

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Отметим, выплата этих средств предусмотрена постановлением КМУ "Некоторые вопросы выплаты в 2018 году разовой денежной помощи, предусмотренной Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной захисту" и "О жертвах нацистских переслидуваньˮ, которую правительство должно принять сегодня.

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