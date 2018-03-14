Премьер озвучил суммы разовых выплат ветеранам войны
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня на заседании будет принято решение о выплате разовой денежной помощи ветеранам войны. Максимальный размер выплаты составляет около 4 тысяч гривен. Об этом сказал на заседании правительства Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы примем решение о разовых выплатах инвалидам войны различных категорий. В частности, лицам с инвалидностью вследствие войны I группы будет выплачено 3685 грн, лицам с инвалидностью вследствие войны II группы - 3265 грн, лицам с инвалидностью вследствие войны III группы - 2845 грн, участникам боевых действий и несовершеннолетним узникам концлагерей 1265 грн", - сказал он.
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Отметим, выплата этих средств предусмотрена постановлением КМУ "Некоторые вопросы выплаты в 2018 году разовой денежной помощи, предусмотренной Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной захисту" и "О жертвах нацистских переслидуваньˮ, которую правительство должно принять сегодня.