Прем'єр озвучив суми разових виплат ветеранам війни
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні на засіданні буде прийнято рішення про виплату разової грошової допомоги ветеранам війни. Максимальний розмір виплати сягає близько 4 тисяч гривень. Про сказав на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми ухвалимо рішення щодо разових виплат інвалідам війни різних категорій. Зокрема, особам з інвалідністю внаслідок війни І групи буде виплачено 3685 грн, особам з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи – 3265 грн, особам з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи – 2845 грн, учасникам бойових дій і неповнолітнім в'язням концтаборів 1265 грн", - сказав він.
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Зазначимо, виплата цих коштів передбачена постановою КМУ "Деякі питання виплати у 2018 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захистуˮ і „Про жертви нацистських переслідуваньˮ, яку уряд має схвалити сьогодні.