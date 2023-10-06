Премьер Нидерландов призвал к "ответственному" подходу к расширению ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, участвующий в саммите лидеров ЕС в Гранаде, в пятницу призвал к «ответственному» подходу к расширению Европейского Союза, пишет УНН.
Цитата
"... расширение ЕС. Различные страны хотят присоединиться к Европейскому Союзу, и важно, чтобы мы дали им реальную перспективу членства. Но мы должны сделать это ответственно. Это означает соблюдение процесса длительных реформ, основанного на определенных условиях, например, в области верховенства закона", - написал Рютте в X.
Также, по его словам, ЕС "нужно подумать о последствиях расширения". "Поэтому полезно обсудить, как ЕС сможет продолжать эффективно функционировать, когда к нему присоединятся новые государства-члены", - отметил он.
Напомним
Глава Евросовета Мишель в Гранаде заявил, что ЕС должен "готовиться" к расширению.