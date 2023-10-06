Прем'єр Нідерландів закликав до "відповідального" підходу до розширення ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який бере участь у саміті лідерів ЄС у Гранаді, у п'ятницю закликав до «відповідального» підходу до розширення Європейського Союзу, пише УНН.
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"... розширення ЄС. Різні країни хочуть приєднатися до Європейського Союзу, і важливо, щоб ми дали їм реальну перспективу членства. Але ми повинні робити це відповідально. Це означає дотримання процесу тривалих реформ, що базується на певних умовах, наприклад, у сфері верховенства закону", - написав Рютте у X.
Також, з його слів, ЄС "потрібно подумати про наслідки розширення". "Тому корисно обговорити, як ЄС може продовжувати ефективно функціонувати, коли до нього приєднаються нові країни-члени", - зазначив він.
Нагадаємо
Голова Євроради Мішель у Гранаді заявив, що ЄС має "готуватися" до розширення.