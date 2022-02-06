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15 марта, 19:03 • 104883 просмотра

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Премьер-министра Перу отправили в отставку через три дня после назначения

Премьер-министра Перу отправили в отставку через три дня после назначения

Киев • УНН

 • 19781 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президент Перу Педро Кастильо уволил премьер-министра Эктора Валера Пинто через три дня после его назначения после того, как стало известно, что его обвиняют в домашнем насилии. Об этом УНН информирует со ссылкой на DW.

Детали

Сообщается, что президент Перу Педро Кастильо отправил новоназначенного премьер-министра в отставку.

"Я решил переформатировать кабинет", - заявил он в телеобращении.

Отметим, во вторник перуанский Конгресс выразить вотум недоверия составу кабинета министров, объявленного во вторник, поскольку оппозиция была против того, чтобы Пинто возглавлял правительство.

Все потому, что его жена и дочь дважды жаловались на него из-за домашнего насилия в 2016 году. В свое оправдание Пинто утверждает, что не был "насильником" и никогда не был осужден.

Новое правительство станет четвертым с момента победы Кастильо на президентских выборах. До выдвижения в президенты он был школьным учителем.

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