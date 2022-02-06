Премьер-министра Перу отправили в отставку через три дня после назначения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президент Перу Педро Кастильо уволил премьер-министра Эктора Валера Пинто через три дня после его назначения после того, как стало известно, что его обвиняют в домашнем насилии. Об этом УНН информирует со ссылкой на DW.
Детали
Сообщается, что президент Перу Педро Кастильо отправил новоназначенного премьер-министра в отставку.
"Я решил переформатировать кабинет", - заявил он в телеобращении.
Отметим, во вторник перуанский Конгресс выразить вотум недоверия составу кабинета министров, объявленного во вторник, поскольку оппозиция была против того, чтобы Пинто возглавлял правительство.
Все потому, что его жена и дочь дважды жаловались на него из-за домашнего насилия в 2016 году. В свое оправдание Пинто утверждает, что не был "насильником" и никогда не был осужден.
Новое правительство станет четвертым с момента победы Кастильо на президентских выборах. До выдвижения в президенты он был школьным учителем.
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