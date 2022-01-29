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Шахед-136

Розлив нафти в Перу після виверження вулкана у Тонзі більший, ніж вважалося раніше

Розлив нафти в Перу після виверження вулкана у Тонзі більший, ніж вважалося раніше

Київ • УНН

 • 40790 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Розлив нафти біля берегів Перу на початку цього місяця був удвічі більшим, ніж повідомлялося раніше, за даними уряду країни, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Міністр навколишнього середовища Перу Рубен Рамірес заявив у п’ятницю, що 15 січня у море вилилося майже 12 тисяч барелів нафти.

Repsol заявила, що підрахувала, що розлита нафта еквівалентна 10 396 барелям, після переглянутої урядової оцінки, згідно з якою цей об'єм сягнув 11 900 барелів — порівняно з 6 000, про які повідомлялося раніше.

У повідомленні, опублікованому в п’ятницю, міністерство навколишнього середовища країни повідомило, що третину розлитої нафти було вилучено з океану та з 20 пляжів.

Доповнення

Офіційні особи назвали розлив нафти “екологічною катастрофою”, що призвела до загибелі місцевих риб та морських птахів.

Це сталося, коли танкер на нафтопереробному заводі La Pampilla потрапив під хвилі, які викликало виверження вулкана на острові Тонга.

Ділянка, розташована приблизно за 30 км на північ від Ліми, належить іспанській нафтовій компанії Repsol.

Перу вимагає компенсацію, і прокуратура почала розслідування ролі Repsol в інциденті.

У п’ятницю суддя задовольнив клопотання про заборону чотирьом керівникам фірми залишати країну на 18 місяців на тлі розслідування. У заяві інформаційному агентству AFP Repsol заявила, що “повністю співпрацюватиме з будь-яким кримінальним розслідуванням”, і заявила, що вже допомагає на попередніх етапах слідства.

Деякі місцеві рибалки влаштували акції протесту, бо не можуть вийти в море та працювати через стихійне лихо.

La Pampilla побудований неподалік міста Вентанілья в районі Ліми і є найбільшим нафтопереробним заводом у Перу. Забезпечує більше половини місцевого ринку палива.

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