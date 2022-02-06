Прем'єр-міністра Перу відправили у відставку через три дні після призначення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Президент Перу Педро Кастільйо звільнив прем'єр-міністра Ектора Валера Пінто через три дні після його призначення після того, як стало відомо, що його звинувачують у домашньому насильстві. Про це УНН інформує з посиланням на DW.
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Повідомляється, що президент Перу Педро Кастільйо відправив новопризначеного прем'єр-міністра у відставку.
"Я вирішив переформатувати кабінет", - заявив він у телезверненні.
Зазначимо, у вівторок перуанський Конгрес висловити вотум недовіри складу кабінету міністрів, оголошеного у вівторок, оскільки опозиція була проти того, щоб Пінто очолював уряд.
Все тому, що його дружина та дочка двічі скаржилися на нього через домашнє насильство у 2016 році. На своє виправдання Пінто стверджує, що не був "ґвалтівником" і ніколи не був засуджений.
Новий уряд стане четвертим із моменту перемоги Кастільйо на президентських виборах. До висування у президенти він був шкільним учителем.
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