Премьер-министр посетит с рабочим визитом Венгрию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 24-25 ноября 2016 года посетит с рабочим визитом Венгрию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.
Во время визита В.Гройсман проведет встречи с Президентом Венгрии Яношем Адером, Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, председателем Государственного Собрания Венгрии Ласло Кьовером.
Программой предусмотрено подписание двусторонних документов.
В то же время, В.Гройсман выступит на бизнес-форуме и ознакомится с работой завода National Instruments, а также запланированы встречи премьера с активом украинской общины Венгрии и прессой, интервью местному телевидению.
Во время визита глава правительства возложит венок к памятнику героям, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость Венгрии, и примет участие в траурной церемонии у памятного знака жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 гг.