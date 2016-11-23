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Премьер-министр посетит с рабочим визитом Венгрию

Киев • УНН

 • 8971 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 24-25 ноября 2016 года посетит с рабочим визитом Венгрию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.

Премьер-министр посетит с рабочим визитом Венгрию

Во время визита В.Гройсман проведет встречи с Президентом Венгрии Яношем Адером, Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, председателем Государственного Собрания Венгрии Ласло Кьовером.

Программой предусмотрено подписание двусторонних документов.

В то же время, В.Гройсман выступит на бизнес-форуме и ознакомится с работой завода National Instruments, а также запланированы встречи премьера с активом украинской общины Венгрии и прессой, интервью местному телевидению.

Во время визита глава правительства возложит венок к памятнику героям, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость Венгрии, и примет участие в траурной церемонии у памятного знака жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 гг.

Украинские Национальные Новости

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