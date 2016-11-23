Прем’єр-міністр відвідає з робочим візитом Угорщину

Під час візиту В.Гройсман проведе зустрічі з Президентом Угорщини Яношем Адером, Прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, Головою Державних Зборів Угорщини Ласло Кьовером.

Програмою передбачено підписання двосторонніх документів.

Водночас, В.Гройсман виступить на бізнес-форумі та ознайомиться з роботою заводу National Instruments, а також заплановано зустрічі Прем'єра з активом української громади Угорщини та пресою, інтерв’ю місцевому телебаченню.

Під час візиту очільник уряду покладе вінок до пам’ятника героям, які віддали своє життя за свободу та незалежність Угорщини, та візьме участь в жалобній церемонії біля пам’ятного знаку жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 рр.