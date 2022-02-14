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15 марта, 19:03 • 101328 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131274 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117104 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111168 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101285 просмотра

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15 марта, 10:46 • 85821 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Премьер-министр Венгрии предупреждает о волне беженцев, если Россия вторгнется в Украину

Премьер-министр Венгрии предупреждает о волне беженцев, если Россия вторгнется в Украину

Киев • УНН

 • 36694 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Премьер-министр Венгрии-националист предупредил в субботу, что вторжение России в Украину может направить сотни тысяч украинских беженцев, которые бегут через границу в страну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Лидер правых популистов Виктор Орбан, выступая в ежегодном обращении, которое в этом году начало его политическую кампанию на парламентских выборах в Венгрии 3 апреля, призвал к мирному решению растущего напряжения в Европе, которая возникла из-за опасений неизбежного вторжения России в Украине.

Орбан — решительный противник любых видов иммиграции — сказал, что в интересах Венгрии "избежать войны", которая, по его словам, повлечет волну украинских беженцев и разрушит экономику.

Призывая разрешить напряженность путем диалога, Орбан заявил, что выступает против планов Европейского Союза использовать санкции против России, которая разместила более 100 000 военных вдоль границ Украины, как сдерживающий фактор.

"О санкциях, карательной политике, лекциях или любом другом виде высокомерия со стороны великих держав не может быть и речи",-сказал Орбан.

Напомню

Кулеба: пакет санкций США и ЕС способен нанести непоправимый вред экономике РФ.

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