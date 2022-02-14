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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 54021 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Прем'єр-міністр Угорщини попереджає про хвилю біженців, якщо Росія вторгнеться в Україну

Прем'єр-міністр Угорщини попереджає про хвилю біженців, якщо Росія вторгнеться в Україну

Київ • УНН

 • 36699 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини-націоналіст попередив у суботу, що вторгнення Росії в Україну може спрямувати сотні тисяч українських біженців, які втікають через кордон до країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Лідер правих популістів Віктор Орбан, виступаючи в щорічному зверненні, яке цього року розпочало його політичну кампанію на парламентських виборах в Угорщині 3 квітня, закликав до мирного вирішення зростаючої напруги в Європі, яка виникла через побоювання щодо неминучого вторгнення Росії в Україні.

Орбан — рішучий противник будь-яких видів імміграції — сказав, що в інтересах Угорщини «уникнути війни», яка, за його словами, спричинить хвилю українських біженців і зруйнує економіку.

Закликаючи розв’язати напруженість шляхом діалогу, Орбан заявив, що виступає проти планів Європейського Союзу використовувати санкції проти Росії, яка розмістила понад 100 000 військових вздовж кордонів України, як стримуючий фактор.

«Про санкції, каральну політику, лекції чи будь-який інший вид зарозумілості з боку великих держав не може бути й мови», – сказав Орбан.

Нагадаю

Кулеба: пакет санкцій США та ЄС здатен завдати непоправної шкоди економіці РФ.

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