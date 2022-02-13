Кулеба: пакет санкцій США та ЄС здатен завдати непоправної шкоди економіці РФ

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Починаючи з 2014 року Україна знаходиться у найсильнішій економічній, дипломатичній, військовій позиції та готова до будь-яких сценаріїв, а завдяки роботі дипломатів підготовлений болісний пакет санкцій ЄС і США, який є фактором стримування Росії від подальшої агресії. Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє УНН.