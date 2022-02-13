Кулеба: пакет санкцій США та ЄС здатен завдати непоправної шкоди економіці РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Починаючи з 2014 року Україна знаходиться у найсильнішій економічній, дипломатичній, військовій позиції та готова до будь-яких сценаріїв, а завдяки роботі дипломатів підготовлений болісний пакет санкцій ЄС і США, який є фактором стримування Росії від подальшої агресії. Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє УНН.
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"Зараз позиція України є найсильнішою за всі роки з 2014 року. З економічної, дипломатичної та військової точки зору. З нашої ініціативи та завдяки нашій роботі партнери в Європейському Союзі та Сполучених Штатах завершили формування санкційного пакету", — заявив міністр.
Дмитро Кулеба запевнив, що підготовлені санкції будуть дуже болісними для Російської Федерації та завдадуть непоправної шкоди російській економіці.
"Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Це не перебільшення. Це висновок, який я можу зробити на основі повноти тих даних, які є в моєму розпорядженні", — зауважив політик.
Глава української дипломатії повідомив, що інтенсивні візити іноземних топ-посадовців і світових лідерів до України продовжаться наступного тижня.
"Прибуде Канцлер Німеччини, міністри закордонних справ. Телефонні розмови відбуваються щодня", — зазначив міністр.
Дмитро Кулеба нагадав, що у п’ятницю ввечері провів три телефонні розмови з главами німецької, європейської та американської дипломатій, а в суботу — з главою МЗС Молдови, зокрема щодо ситуації в Придністровському регіоні Молдови. В суботу також запланована його розмова з главою турецької дипломатії.
"В щоденному графіку Президента України теж домінує міжнародна та безпекова тематика, він проводить інтенсивні телефонні розмови з міжнародними партнерами",— підсумував міністр.
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