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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Кулеба: пакет санкцій США та ЄС здатен завдати непоправної шкоди економіці РФ

Кулеба: пакет санкцій США та ЄС здатен завдати непоправної шкоди економіці РФ

Київ • УНН

 • 22554 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Починаючи з 2014 року Україна знаходиться у найсильнішій економічній, дипломатичній, військовій позиції та готова до будь-яких сценаріїв, а завдяки роботі дипломатів підготовлений болісний пакет санкцій ЄС і США, який є фактором стримування Росії від подальшої агресії. Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє УНН.

Цитата

"Зараз позиція України є найсильнішою за всі роки з 2014 року. З економічної, дипломатичної та військової точки зору. З нашої ініціативи та завдяки нашій роботі партнери в Європейському Союзі та Сполучених Штатах завершили формування санкційного пакету", — заявив міністр.

Дмитро Кулеба запевнив, що підготовлені санкції будуть дуже болісними для Російської Федерації та завдадуть непоправної шкоди російській економіці.

"Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Це не перебільшення. Це висновок, який я можу зробити на основі повноти тих даних, які є в моєму розпорядженні", — зауважив політик.

Глава української дипломатії повідомив, що інтенсивні візити іноземних топ-посадовців і світових лідерів до України продовжаться наступного тижня.

"Прибуде Канцлер Німеччини, міністри закордонних справ. Телефонні розмови відбуваються щодня", — зазначив міністр.

Дмитро Кулеба нагадав, що у п’ятницю ввечері провів три телефонні розмови з главами німецької, європейської та американської дипломатій, а в суботу — з главою МЗС Молдови, зокрема щодо ситуації в Придністровському регіоні Молдови. В суботу також запланована його розмова з главою турецької дипломатії.

"В щоденному графіку Президента України теж домінує міжнародна та безпекова тематика, він проводить інтенсивні телефонні розмови з міжнародними партнерами",— підсумував міністр.

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