Кулеба: пакет санкций США и ЕС способен нанести непоправимый ущерб экономике РФ

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Начиная с 2014 года Украина находится в сильнейшей экономической, дипломатической, военной позиции и готова к любым сценариям, а благодаря работе дипломатов подготовлен мучительный пакет санкций ЕС и США, который является фактором сдерживания России от дальнейшей агрессии. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает УНН.