Кулеба: пакет санкций США и ЕС способен нанести непоправимый ущерб экономике РФ

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Начиная с 2014 года Украина находится в сильнейшей экономической, дипломатической, военной позиции и готова к любым сценариям, а благодаря работе дипломатов подготовлен мучительный пакет санкций ЕС и США, который является фактором сдерживания России от дальнейшей агрессии. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает УНН.

Цитата

"Сейчас позиция Украины является самой сильной за все годы с 2014 года. С экономической, дипломатической и военной точки зрения. С нашей инициативе и благодаря нашей работе партнеры в Европейском Союзе и Соединенных Штатах завершили формирование санкционного пакета", — заявил министр.

Дмитрий Кулеба заверил, что подготовленные санкции будут очень болезненными для Российской Федерации и нанесут непоправимый ущерб российской экономике.

"Украина готова к любому сценарию развития событий. Это не преувеличение. Это вывод, который я могу сделать на основе полноты тех данных, которые есть в моем распоряжении", — отметил политик.

Глава украинской дипломатии сообщил, что интенсивные визиты иностранных топ-чиновников и мировых лидеров в Украину продолжатся на следующей неделе.

"Прибудет Канцлер Германии, министры иностранных дел. Телефонные разговоры происходят ежедневно", - отметил министр.

Дмитрий Кулеба напомнил, что в пятницу вечером провел три телефонных разговора с главами немецкой, европейской и американской дипломатий, а в субботу — с главой МИД Молдавии, в частности по ситуации в Приднестровском регионе Молдовы. В субботу также запланирован его разговор с главой турецкой дипломатии.

"В ежедневном графике Президента Украины тоже доминирует международная политика тематика, он проводит интенсивные телефонные переговоры с международными партнерами",— подытожил министр.

Напомним

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