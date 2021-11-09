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Премьер-министр Польши считает, что Путин является "заказчиком" мигрантского кризиса

Киев • УНН

 • 19165 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник обвинил российского лидера Владимира Путина в организации беспрецедентной волны мигрантов, которые пытаются незаконно проникнуть в Польшу из Беларуси и угрожают дестабилизировать Европейский Союз. Об этом пишет Agence France Presse, передает УНН.

Премьер-министр Польши считает, что Путин является "заказчиком" мигрантского кризиса

Цитата

"Эта атака, которую проводит Лукашенко, имеет своего вдохновителя в Москве, заказчиком является президент Путин", - сказал Моравецкий на экстренной сессии польского парламента.

Дополнение

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что Европейский Союз может оказать финансовую помощь Беларуси, чтобы побудить ее остановить поток мигрантов к блоку.

Он упомянул соглашение 2016 года, согласно которому ЕС предоставил средства Турции, которая обещала принять обратно мигрантов и беженцев, которые пересекли Эгейское море, чтобы нелегально попасть в Грецию.

Лавров сказал, что ЕС мог бы сделать то же самое с Беларусью.

К странам, из которых беженцы въезжают в ЕС "надо относиться одинаково", сказал Лавров.

Ранее во вторник Кремль заявил, что обеспокоен событиями на белорусско-польской границе, и похвалил специалистов Беларуси за "ответственную работу там".

Президент Владимир Путин обсудил миграционную кризис со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает агентство Белта. Агенство пишет, что лидеры двух стран выразили обеспокоенность по поводу сосредоточения польских войск. Министр иностранных дел Беларуси должен был провести переговоры позже, во вторник в Москве со своим российским коллегой.

Добавим

Правительство самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который поддерживается Россией, отрицает создание миграционного кризиса и обвиняет Европу и Соединенные Штаты в тяжелом положении людей, которые оказались на границе.

Европейская комиссия заявила во вторник, что Беларусь использует "гангстерский" подход к этому вопросу, незаконно предлагая мигрантам легкий въезд в ЕС через свою территорию. В заявлении также говорится о новых санкциях против Минска.

Агентство ООН по делам беженцев УВКБ ООН также призвало прекратить использование уязвимых людей, как "политических пешек".

Правительства ЕС частично приостановили соглашение об упрощении визового режима для белорусских чиновников.

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