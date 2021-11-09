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Прем'єр-міністр Польщі вважає, що Путін є "замовником" мігрантської кризи

Київ • УНН

 • 19165 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у вівторок звинуватив російського лідера Володимира Путіна в організації безпрецедентної хвилі мігрантів, які намагаються незаконно проникнути в Польщу з Білорусі та погрожують дестабілізувати Європейський Союз. Про це пише Agence France Presse, передає УНН.

Прем'єр-міністр Польщі вважає, що Путін є "замовником" мігрантської кризи

Цитата

"Ця атака, яку проводить Лукашенко, має свого натхненника в Москві, замовником є президент Путін", - сказав Моравецький на екстреній сесії польського парламенту.

Доповнення

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров припустив, що Європейський Союз може надати фінансову допомогу Білорусі, щоб спонукати її зупинити потік мігрантів до блоку.

Він згадав угоду 2016 року, згідно з якою ЄС надав кошти Туреччині, яка обіцяла прийняти назад мігрантів і біженців, які перетнули Егейське море, щоб нелегально потрапити до Греції.

Лавров сказав, що ЄС міг би зробити те ж саме з Білоруссю.

До країн, з яких біженці в'їжджають до ЄС, "треба ставитися однаково", сказав Лавров.

Раніше у вівторок Кремль заявив, що стурбований подіями на білорусько-польському кордоні, і похвалив спеціалістів Білорусі за "відповідальну роботу там".

Президент Володимир Путін обговорив міграційну кризу зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком, повідомляє агенція Белта. Агенство пише, що лідери двох країн висловили стурбованість з приводу скупчення польських військ. Міністр закордонних справ Білорусі мав провести переговори пізніше у вівторок у Москві зі своїм російським колегою.

Додамо

Уряд самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який підтримується Росією, заперечує створення міграційної кризи та звинувачує Європу та Сполучені Штати в тяжкому становищі людей, які опинилися на кордоні.

Європейська комісія заявила у вівторок, що Білорусь використовує "гангстерський" підхід до цього питання, незаконно пропонуючи мігрантам легкий в'їзд до ЄС через свою територію. У заяві також йдеться про нові санкції проти Мінська.

Агентство ООН у справах біженців УВКБ ООН також закликало припинити використання вразливих людей, як "політичних пішаків".

Уряди ЄС частково призупинили угоду про спрощення візового режиму для білоруських чиновників.

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