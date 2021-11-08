Глава Єврокомісії закликала до розширення санкцій щодо Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у світлі загострення міграційної кризи на кордонах країн ЄС з Білоруссю закликала країни-учасниці Європейського Союзу схвалити розширення санкцій щодо білоруської влади. Саме офіційний Мінськ несе відповідальність за “цю гібридну атаку”, заявила вона у понеділок, 8 листопада, передає УНН із посиланням на DW.
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Крім того, Брюссель вивчить можливість застосування штрафних заходів до “авіакомпаній із третіх країн, які займаються торгівлею людьми”, додала фон дер Ляйєн. “Білорусі слід перестати грати людськими життями”, — наголосила голова Єврокомісії.
Заступник голови Єврокомісії Маргарітіс Схінас в наступні дні відвідає країни походження мігрантів з метою переконатися, що їхні громадяни “не потрапили в пастку білоруської влади”. Крім того, Брюссель разом із ООН вивчить питання безпечного повернення мігрантів на батьківщину за підтримки національної влади.
Варшава закриє прикордонний перехід “Кузня” на кордоні з Білоруссю
Влада Польщі розпорядилася тимчасово закрити прикордонний перехід “Кузня” на кордоні з Білоруссю. Міра набуде чинності о 7-й годині ранку 9 листопада. Прикордонна служба Польщі порекомендувала охочим потрапити на польську територію скористатися пунктами у Тересполі та Бобровниках.
Тим часом влада Литви направила військовослужбовців до білоруського кордону. Офіційний Вільнюс вивчить можливість запровадження у прикордонному регіоні режиму надзвичайної ситуації, повідомила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.
Польща припинила першу масову хвилю нелегалів із Білорусі
Декількома годинами раніше великі групи мігрантів спробували прорватися на територію Євросоюзу через загородження на польсько-білоруському кордоні. Прикордонникам та військовослужбовцям вдалося зупинити нелегалів, які розбили табір у районі населеного пункту Кузниця. У Держприкордонкомітеті Білорусі стверджують, що перед загородженнями на кордоні з Польщею перебувають понад 2 тисячі осіб.
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Напередодні стало відомо, що Білорусь суттєво збільшила кількість авіарейсів із країн Близького Сходу до Мінська. За оцінкою спецслужб ФРН, наразі до Білорусі щодня прибувають близько 800-1000 мігрантів.
Наприкінці травня білоруський правитель Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Євросоюзу. Після цього різко посилився потік нелегальних мігрантів, насамперед у Литву, та був у Польщу. Європейський Союз звинувачує режим Лукашенка у навмисному провокуванні міграційної кризи та організації переправлення тисяч нелегалів до кордонів ЄС у відповідь на санкції, які Європа ввела проти його режиму.