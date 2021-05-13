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Премьер Марокко заявил, что не принимает нарушений правового статуса Иерусалима

Киев • УНН

 • 19354 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Марокко не принимает каких-либо нарушений правового статуса Иерусалима и расположенной в городе мечети Аль-Акса. Об этом заявил в среду в Рабате премьер-министр королевства Саад ад-Дин аль-Османи, передает УНН.

Премьер Марокко заявил, что не принимает нарушений правового статуса Иерусалима

Цитата

“Королевство Марокко категорически не приемлет каких-либо нарушений, затрагивающих правовой статус мечети Аль-Акса и Иерусалим, которые подрывают законные права братского палестинского народа и его стремление к свободе и независимости”, — подчеркнул он, комментируя обострение в зоне палестино-израильского конфликта.

“Марокко не принимает нарушений, с которыми столкнулся Иерусалим, в частности район Шейх-Джаррах, который сталкивается с систематическими планами по перемещению его жителей в то время, когда израильские нападения на население Иерусалима усилились”, — добавил аль-Османи.

По его словам, “Марокко придерживается неизменной и четкой позиции, поддерживая дело Палестины”. “Королевство благосклонно созданию независимого палестинского государства, пользуется полным суверенитетом”, — добавил премьер.

Дополнение

Марокканские власти традиционно уделяют повышенное внимание развитию событий в зоне ближневосточного конфликта, в том числе ситуации вокруг судьбы “Города трех религий” — Иерусалима. Король Мухаммед VI является председателем Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, основным направлением деятельности которого объявлены сохранение духовного и цивилизационного значения города, защита его роли как центра и распространителя ценностей толерантности и мира.

Обострение конфликта

С 10 мая израильская армия и радикальные палестинские группировки в секторе Газа обмениваются ударами, которые вспыхнули в начале мая после беспорядков в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев. Тогда в Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. В последнее отдали приказ вытеснить палестинцев с мечети Аль-Акса, где те забаррикадировались, пытаясь сорвать празднование Дня Иерусалима.

После этого ХАМАС выдвинул ультиматум Израилю: если израильские спецслужбы не отступят от мечети Аль-Акса, по Израилю начнут ракетный обстрел. В конце концов, так и произошло. В ответ Израиль обстреливает сектор Газа, что привело к эскалации ситуации.

В ночь на 14 мая истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли в секторе Газа удар по 14-этажном доме, внутри которого размещены структуры радикального палестинского движения ХАМАС.

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В общем, по меньшей мере 65 человек, включая 16 несовершеннолетних погибли, еще 365 получили ранения в результате обстрела сектора Газа со стороны Израиля, продолжающиеся с вечера 10 мая.

Со стороны Израильские стороны сообщается о гибели нескольких израильтян, десятки получили ранения.

Вечером, 12 мая, власти Израиля принял решение расширить военные операции против радикальной исламистской группировки ХАМАС, контролирующее сектор Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна будет прицельно атаковать “символы господства ХАМАС”.

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