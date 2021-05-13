Премьер Марокко заявил, что не принимает нарушений правового статуса Иерусалима

После этого ХАМАС выдвинул ультиматум Израилю: если израильские спецслужбы не отступят от мечети Аль-Акса, по Израилю начнут ракетный обстрел. В конце концов, так и произошло. В ответ Израиль обстреливает сектор Газа, что привело к эскалации ситуации.

В ночь на 14 мая истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли в секторе Газа удар по 14-этажном доме, внутри которого размещены структуры радикального палестинского движения ХАМАС.

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В общем, по меньшей мере 65 человек, включая 16 несовершеннолетних погибли, еще 365 получили ранения в результате обстрела сектора Газа со стороны Израиля, продолжающиеся с вечера 10 мая.

Со стороны Израильские стороны сообщается о гибели нескольких израильтян, десятки получили ранения.

Вечером, 12 мая, власти Израиля принял решение расширить военные операции против радикальной исламистской группировки ХАМАС, контролирующее сектор Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна будет прицельно атаковать “символы господства ХАМАС”.