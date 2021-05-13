Прем'єр Марокко заявив, що не сприймає порушень щодо правового статусу Єрусалиму

Після цього ХАМАС висунув ультиматум Ізраїлю: якщо ізраїльські спецслужби не відступлять від мечеті Аль-Акса, по Ізраїлю почнуть ракетний обстріл. Зрештою, так і сталося. У відповідь Ізраїль обстрілює Сектор Гази, що призвело до ескалації ситуації.

В ніч на 14 травня винищувачі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдали в секторі Газа удар по 14-поверховому будинку, всередині якого розміщені структури радикального палестинського руху ХАМАС.

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Загалом, щонайменше 65 осіб, включаючи 16 неповнолітніх, загинули, ще 365 отримали поранення в результаті обстрілу сектора Газа з боку Ізраїлю, що продовжуються з вечора 10 травня.

З боку ізраїлської сторони повідомляється про загибель декількох ізраїльтян, десятки отримали поранення.

Увечері, 12 травня, влада Ізраїлю прийняла рішення розширити військові операції проти радикального ісламістського угруповання ХАМАС, що контролює сектор Газа. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повинна буде прицільно атакувати “символи панування ХАМАС”.