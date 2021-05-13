Прем'єр Марокко заявив, що не сприймає порушень щодо правового статусу Єрусалиму

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 12091 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 35421 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 84963 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 170197 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 201464 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 177906 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 170088 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115051 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89542 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 231935 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.7м/с
69%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 78860 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 95777 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 13274 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 37943 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 18718 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 199938 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 231935 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 321215 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 483887 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 466100 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 2724 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 6040 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 38348 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 46973 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 51406 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Прем'єр Марокко заявив, що не сприймає порушень щодо правового статусу Єрусалиму

Київ • УНН

 • 19354 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Марокко не сприймає будь-яких порушень щодо правового статусу Єрусалиму і розташованої в місті мечеті Аль-Акса. Про це заявив в середу в Рабаті прем'єр-міністр королівства Саад ад-Дін аль-Османі, передає УНН.

Прем'єр Марокко заявив, що не сприймає порушень щодо правового статусу Єрусалиму

Цитата

“Королівство Марокко категорично не сприймає будь-яких порушень, що зачіпають правовий статус мечеті Аль-Акса і Єрусалиму, котрі підривають законні права братнього палестинського народу і його прагнення до свободи і незалежності”, — підкреслив він, коментуючи загострення в зоні палестино-ізраїльського конфлікту.

“Марокко не сприймає порушень, з якими зіткнувся Єрусалим, зокрема район Шейх-Джаррах, який стикається з систематичними планами по переміщенню його жителів в той час, коли ізраїльські напади на населення Єрусалиму посилилися”, — додав аль-Османі.

За його словами, “Марокко дотримується незмінної і чіткої позиції, підтримуючи справу Палестини”. “Королівство прихильно створенню незалежної палестинської держави, що користується повним суверенітетом”, — додав прем’єр.

Доповнення

Марокканська влада традиційно приділяє підвищену увагу розвитку подій в зоні близькосхідного конфлікту, в тому числі ситуації навколо долі “Міста трьох релігій” — Єрусалиму. Король Мухаммед VI є головою Комітету з Єрусалиму при Організації ісламського співробітництва, основним напрямком діяльності якого оголошені збереження духовного і цивілізаційного значення міста, захист його ролі як осередку і розповсюджувача цінностей толерантності та світу.

Загострення конфлікту

З 10 травня ізраїльська армія і радикальні палестинські угруповання в секторі Газа обмінюються ударами, які спалахнули на початку травня після заворушень у мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, де постраждали більше 700 палестинців. Тоді в Єрусалимі сталися сутички між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки. Останнім віддали наказ витіснити палестинців із мечеті Аль-Акса, де ті забарикадувалися, намагаючись зірвати святкування Дня Єрусалима.

Після цього ХАМАС висунув ультиматум Ізраїлю: якщо ізраїльські спецслужби не відступлять від мечеті Аль-Акса, по Ізраїлю почнуть ракетний обстріл. Зрештою, так і сталося. У відповідь Ізраїль обстрілює Сектор Гази, що призвело до ескалації ситуації.

В ніч на 14 травня винищувачі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдали в секторі Газа удар по 14-поверховому будинку, всередині якого розміщені структури радикального палестинського руху ХАМАС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент Палестини звинуватив Ізраїль в етнічних чистках у Єрусалимі

Загалом, щонайменше 65 осіб, включаючи 16 неповнолітніх, загинули, ще 365 отримали поранення в результаті обстрілу сектора Газа з боку Ізраїлю, що продовжуються з вечора 10 травня.

З боку ізраїлської сторони повідомляється про загибель декількох ізраїльтян, десятки отримали поранення.

Увечері, 12 травня, влада Ізраїлю прийняла рішення розширити військові операції проти радикального ісламістського угруповання ХАМАС, що контролює сектор Газа. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повинна буде прицільно атакувати “символи панування ХАМАС”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,335.13
Tesla
$259.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27