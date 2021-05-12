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Ізраїльська армія заявила, що завдала удару по будівлі, де розміщені структури ХАМАС

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Винищувачі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в середу завдали в секторі Газа удар по 14-поверховому будинку, всередині якого розміщені структури радикального палестинського руху ХАМАС. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінці ЦАХАЛ у Twitter.

Ізраїльська армія заявила, що завдала удару по будівлі, де розміщені структури ХАМАС

Цитата

“Щойно винищувачі ЦАХАЛ вдарили по 14-поверховому будинку на півдні Гази. У ньому розміщені органи військової розвідки і об’єкти інфраструктури ХАМАС, які використовуються для передачі військово-тактичної інформації”, — йдеться в повідомленні.

Що було раніше

Обстріли між Ізраїлем та Палестиною тривають з 10 травня. Тоді в Єрусалимі сталися сутички між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки. Останнім віддали наказ витіснити палестинців із мечеті Аль-Акса, де ті забарикадувалися, намагаючись зірвати святкування Дня Єрусалима.

За даними Палестинського Червоного півмісяця, понад сотні палестинців зазнали поранень, щонайменше 228 із них довелося ушпиталити. Ізраїльська сторона заявила про 21 пораненого правоохоронця, зокрема трьох госпіталізованих. Обидві сторони звинуватили одна одну в ескалації насильства.

Після цього ХАМАС висунув ультиматум Ізраїлю: якщо ізраїльські спецслужби не відступлять від мечеті Аль-Акса, по Ізраїлю почнуть ракетний обстріл. Зрештою, так і сталося. У відповідь Ізраїль обстрілює Сектор Гази, що призвело до ескалації ситуації.

Раніше, 12 травня, в центральній частині сектора Газа ракетним ударом Ізраїлю було зруйновано 16-поверхову будівлю Бурдж аш-Шурук (“Вежа аш-Шурук”). Там розташовувалися офіси палестинських телеканалів, інформаційних видань і компаній, комерційні магазини і житлові приміщення. У вівторок були зруйновані Бурдж-Ханада (“Вежа Ханада”) — 14-поверхова висотка, де розміщувалися готельні номери і офісні приміщення, а також 8-поверхову будівлю Бурдж аль-Джаухар (“Вежа Джаухар”), в якій знаходилися квартири, офіс телеканалу “Аль-Мамляка” та інші ЗМІ сектора Газа. Всі, хто знаходилися в будинках були оперативно евакуйовані після повідомлення ізраїльської сторони.

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