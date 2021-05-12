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Израильская армия заявила, что нанесла удар по зданию, где размещены структуры ХАМАС

Киев • УНН

 • 19467 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду нанесли в секторе Газа удар по 14-этажному дому, внутри которого размещены структуры радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на странице ЦАХАЛ в Twitter.

Израильская армия заявила, что нанесла удар по зданию, где размещены структуры ХАМАС

Цитата

“Только что истребители ЦАХАЛ ударили по 14-этажном доме на юге Газы. В нем размещены органы военной разведки и объекты инфраструктуры ХАМАС, которые используются для передачи военно-тактической информации”, — говорится в сообщении.

Что было раньше

Обстрелы между Израилем и Палестиной продолжаются с 10 мая. Тогда в Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. В последнее отдали приказ вытеснить палестинцев с мечети Аль-Акса, где те забаррикадировались, пытаясь сорвать празднование Дня Иерусалима.

По данным Палестинского Красного полумесяца, более сотни палестинцев получили ранения, по меньшей мере 228 из них пришлось госпитализировать. Израильская сторона заявила о 21 раненом правоохранителе, в том числе трех госпитализированных. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации насилия.

После этого ХАМАС выдвинул ультиматум Израилю: если израильские спецслужбы не отступят от мечети Аль-Акса, по Израилю начнут ракетный обстрел. В конце концов, так и произошло. В ответ Израиль обстреливает сектор Газа, что привело к эскалации ситуации.

Ранее, 12 мая, в центральной части сектора Газа ракетным ударом Израиля было разрушено 16-этажное здание Бурдж аш-Шурук (“Башня аш-Шурук”). Там располагались офисы палестинских телеканалов, информационных изданий и компаний, коммерческие магазины и жилые помещения. Во вторник были разрушены Бурдж-Ханада (“Башня Ханада”) — 14-этажная высотка, где размещались гостиничные номера и офисные помещения, а также 8-этажное здание Бурдж аль-Джаухар (“Башня Джаухар”), в которой находились квартиры, офис телеканала “Аль-Мамляка” и другие СМИ сектора Газа. Все находившиеся в домах были оперативно эвакуированы после сообщения израильской стороны.

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