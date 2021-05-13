Ізраїль розширить військові операції в секторі Газа

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Так, вже заплановано знищення міністерства фінансів сектора Газа, що має ускладнити для ХАМАС фінансовий контроль над палестинським територією. Раніше Ізраїль повідомив про знищення ряду командирів ХАМАС.

Представники угруповання підтвердили загибель ряду представників, включаючи командира бойового крила руху Бассема Ісси, який відповідав за операції в Газі. ХАМАС також заявив, що авіаудари ізраїльських ВПС зруйнували все поліцейські будівлі в секторі Газа.

Зіткнення в ізраїльських містах

У той же день повідомляється про продовження зіткнень між євреями і арабами в деяких містах Ізраїлю. Незважаючи на оголошену комендантську годину, в розташованому в 20 кілометрах від Тель-Авіва місті Лод знову виникли заворушення, була підпалена поліцейська машина.

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Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що в Акко на півночі Ізраїлю арабські демонстранти важко поранили єврейського жителя, в Бат-Ямі південніше Тель-Авіва євреї-праворадикали атакували арабські магазини, а в третьому за величиною місті Ізраїлю Хайфі єврейські маніфестанти закидали камінням арабського автоводія, який після цього скоїв наїзд на одного з нападників. Схожі повідомлення приходять і з інших населених пунктів.

Реакція влади Ізраїлю

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху запропонував ввести туди військових для відновлення порядку, але міністр оборони Бені Ганц відхилив це пропозиції. Днем раніше військові все ж були введені в Лод, влади якого заявили про втрату контролю над містом. Арабська меншина становить приблизно одну п’яту частину загального населення Ізраїлю, який налічує близько 9 млн чоловік.

Контекст

З 10 травня ізраїльська армія і радикальні палестинські угруповання в секторі Газа обмінюються ударами, які спалахнули на початку травня після заворушень у мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, де постраждали більше 700 палестинців. Тоді в Єрусалимі сталися сутички між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки. Останнім віддали наказ витіснити палестинців із мечеті Аль-Акса, де ті забарикадувалися, намагаючись зірвати святкування Дня Єрусалима.

Після цього ХАМАС висунув ультиматум Ізраїлю: якщо ізраїльські спецслужби не відступлять від мечеті Аль-Акса, по Ізраїлю почнуть ракетний обстріл. Зрештою, так і сталося. У відповідь Ізраїль обстрілює Сектор Гази, що призвело до ескалації ситуації.

В ніч на 14 травня винищувачі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдали в секторі Газа удар по 14-поверховому будинку, всередині якого розміщені структури радикального палестинського руху ХАМАС.

Загалом, щонайменше 65 осіб, включаючи 16 неповнолітніх, загинули, ще 365 отримали поранення в результаті обстрілу сектора Газа з боку Ізраїлю, що продовжуються з вечора 10 травня.

З боку ізраїлської сторони повідомляється про загибель декількох ізраїльтян, десятки отримали поранення.