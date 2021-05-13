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Израиль расширит военные операции в секторе Газа

Киев • УНН

 • 15336 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Власти Израиля приняли решение расширить военные операции против радикальной исламистской группировки ХАМАС, контролирующее сектор Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна будет прицельно атаковать "символы господства ХАМАС", сообщает вечером в среду, 12 мая, израильский Kanal 12, передает УНН.

Израиль расширит военные операции в секторе Газа

Детали

Так, уже запланировано уничтожение министерства финансов сектора Газа, имеет усложнить для ХАМАС финансовый контроль над палестинским территорией. Ранее Израиль сообщил об уничтожении ряда командиров ХАМАС.

Представители группировки подтвердили гибель ряда представителей, включая командира боевого крыла движения Бассема Иссы, который отвечал за операции в Газе. ХАМАС также заявил, что авиаудары израильских ВВС разрушили все полицейские здания в секторе Газа.

Столкновения в израильских городах

В тот же день сообщается о продлении столкновений между евреями и арабами в некоторых городах Израиля. Несмотря на объявленную комендантский час, в расположенном в 20 километрах от Тель-Авива городе Лод снова возникли беспорядки, была подожжена полицейская машина.

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Израильские СМИ сообщают, что в Акко на севере Израиля арабские демонстранты тяжело ранили еврейского жителя, в Бат-Яме южнее Тель-Авива евреи-правые атаковали арабские магазины, а в третьем по величине городе Израиля Хайфе еврейские манифестанты забросали камнями арабского автоводителя, который после этого совершил наезд на одного из нападавших. Похожие сообщения приходят и из других населенных пунктов.

Реакция властей Израиля

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предложил ввести туда военных для восстановления порядка, но министр обороны Бени Ганц отклонил это предложения. Днем ранее военные все же были введены в Лод, власти которого заявили о потере контроля над городом. Арабское меньшинство составляет примерно одну пятую часть общего населения Израиля, насчитывающего около 9 млн человек.

Контекст

С 10 мая израильская армия и радикальные палестинские группировки в секторе Газа обмениваются ударами, которые вспыхнули в начале мая после беспорядков в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев. Тогда в Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. В последнее отдали приказ вытеснить палестинцев с мечети Аль-Акса, где те забаррикадировались, пытаясь сорвать празднование Дня Иерусалима.

После этого ХАМАС выдвинул ультиматум Израиля: если израильские спецслужбы не отступят от мечети Аль-Акса, по Израилю начнут ракетный обстрел. В конце концов, так и произошло. В ответ Израиль обстреливает сектор Газа, что привело к эскалации ситуации.

В ночь на 14 мая истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли в секторе Газа удар по 14-этажном доме, внутри которого размещены структуры радикального палестинского движения ХАМАС.

В общем, по меньшей мере 65 человек, включая 16 несовершеннолетних погибли, еще 365 получили ранения в результате обстрела сектора Газа со стороны Израиля, продолжающиеся с вечера 10 мая.

Со стороны Израильские стороны сообщается о гибели нескольких израильтян, десятки получили ранения.

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