Президент Палестини звинуватив Ізраїль в етнічних чистках у Єрусалимі

Після цього ХАМАС висунув ультиматум Ізраїлю: якщо ізраїльські спецслужби не відступлять від мечеті Аль-Акса, по Ізраїлю почнуть ракетний обстріл. Зрештою, так і сталося. У відповідь Ізраїль обстрілює Сектор Гази, що призвело до ескалації ситуації.

В ніч на 14 травня винищувачі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдали в секторі Газа удар по 14-поверховому будинку, всередині якого розміщені структури радикального палестинського руху ХАМАС.

Загалом, щонайменше 65 осіб, включаючи 16 неповнолітніх, загинули, ще 365 отримали поранення в результаті обстрілу сектора Газа з боку Ізраїлю, що продовжуються з вечора 10 травня.

З боку ізраїлської сторони повідомляється про загибель декількох ізраїльтян, десятки отримали поранення.