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Президент Палестини звинуватив Ізраїль в етнічних чистках у Єрусалимі

Київ • УНН

 • 30932 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Влада Ізраїлю проводить етнічні чистки в Єрусалимі. З такою заявою виступив в середу президент Палестини Махмуд Аббас, передає УНН із посиланням на телеканал Al Jazeera.

Президент Палестини звинуватив Ізраїль в етнічних чистках у Єрусалимі

Цитата

“Ізраїльські окупанти здійснюють військові злочини і проводять етнічні чистки, спрямовані проти присутності палестинців в Єрусалимі”, — сказав Аббас. “Єрусалим — навіки столиця Держави Палестина, і няких альтернатив ми не приймаємо”, — додав він.

Президент Палестини також закликав усіх палестинців об’єднатися і дати відсіч Ізраїлю. “Я закликаю єдину Палестину протистояти варварській агресії ізраїльських окупантів... Єрусалим залишиться палестинським, давайте залишимо позаду наші (внутрішні) розбіжності”, — сказав Аббас.

Контекст

З 10 травня ізраїльська армія і радикальні палестинські угруповання в секторі Газа обмінюються ударами, які спалахнули на початку травня після заворушень у мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, де постраждали більше 700 палестинців. Тоді в Єрусалимі сталися сутички між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки. Останнім віддали наказ витіснити палестинців із мечеті Аль-Акса, де ті забарикадувалися, намагаючись зірвати святкування Дня Єрусалима.

Після цього ХАМАС висунув ультиматум Ізраїлю: якщо ізраїльські спецслужби не відступлять від мечеті Аль-Акса, по Ізраїлю почнуть ракетний обстріл. Зрештою, так і сталося. У відповідь Ізраїль обстрілює Сектор Гази, що призвело до ескалації ситуації.

В ніч на 14 травня винищувачі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдали в секторі Газа удар по 14-поверховому будинку, всередині якого розміщені структури радикального палестинського руху ХАМАС.

Загалом, щонайменше 65 осіб, включаючи 16 неповнолітніх, загинули, ще 365 отримали поранення в результаті обстрілу сектора Газа з боку Ізраїлю, що продовжуються з вечора 10 травня.

З боку ізраїлської сторони повідомляється про загибель декількох ізраїльтян, десятки отримали поранення.

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