Кількість жертв внаслідок обстрілів з боку Ізраїлю в секторі Газа зросла до 65

Цитата

“65 людей загинули, серед яких 16 неповнолітніх і п’ять жінок, ще 365 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок ізраїльських обстрілів”, — наводить газета Al-Quds заяву відомства.

Контекст

З 10 травня ізраїльська армія і радикальні палестинські угруповання в секторі Газа обмінюються ударами, які спалахнули на початку травня після заворушень у мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, де постраждали більше 700 палестинців. Тоді в Єрусалимі сталися сутички між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки. Останнім віддали наказ витіснити палестинців із мечеті Аль-Акса, де ті забарикадувалися, намагаючись зірвати святкування Дня Єрусалима.