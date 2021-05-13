Кількість жертв внаслідок обстрілів з боку Ізраїлю в секторі Газа зросла до 65

Цитата
“65 людей загинули, серед яких 16 неповнолітніх і п’ять жінок, ще 365 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок ізраїльських обстрілів”, — наводить газета Al-Quds заяву відомства.
Контекст
З 10 травня ізраїльська армія і радикальні палестинські угруповання в секторі Газа обмінюються ударами, які спалахнули на початку травня після заворушень у мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, де постраждали більше 700 палестинців. Тоді в Єрусалимі сталися сутички між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки. Останнім віддали наказ витіснити палестинців із мечеті Аль-Акса, де ті забарикадувалися, намагаючись зірвати святкування Дня Єрусалима.
Після цього ХАМАС висунув ультиматум Ізраїлю: якщо ізраїльські спецслужби не відступлять від мечеті Аль-Акса, по Ізраїлю почнуть ракетний обстріл. Зрештою, так і сталося. У відповідь Ізраїль обстрілює Сектор Гази, що призвело до ескалації ситуації.
В ніч на 14 травня винищувачі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдали в секторі Газа удар по 14-поверховому будинку, всередині якого розміщені структури радикального палестинського руху ХАМАС.