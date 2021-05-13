Число жертв в результате обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа возросло до 65

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“65 человек погибли, среди которых 16 несовершеннолетних и пять женщин, еще 365 получили ранения различной степени тяжести в результате израильских обстрелов”, — приводит газета Al-Quds заявление ведомства.
Контекст
С 10 мая израильская армия и радикальные палестинские группировки в секторе Газа обмениваются ударами, которые вспыхнули в начале мая после беспорядков в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев. Тогда в Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. В последнее отдали приказ вытеснить палестинцев с мечети Аль-Акса, где те забаррикадировались, пытаясь сорвать празднование Дня Иерусалима.
После этого ХАМАС выдвинул ультиматум Израилю: если израильские спецслужбы не отступят от мечети Аль-Акса, по Израилю начнут ракетный обстрел. В конце концов, так и произошло. В ответ Израиль обстреливает сектор Газа, что привело к эскалации ситуации.
В ночь на 14 мая истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли в секторе Газа удар по 14-этажном дому, внутри которого размещены структуры радикального палестинского движения ХАМАС.