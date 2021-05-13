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Президент Палестины обвинил Израиль в этнических чистках в Иерусалиме

Киев • УНН

 • 30932 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Власти Израиля проводят этнические чистки в Иерусалиме. С таким заявлением выступил в среду президент Палестины Махмуд Аббас, передает УНН со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Президент Палестины обвинил Израиль в этнических чистках в Иерусалиме

Цитата

“Израильские оккупанты осуществляют военные преступления и проводят этнические чистки, направленные против присутствия палестинцев в Иерусалиме”, — сказал Аббас. “Иерусалим — навеки столица Государства Палестина, и никаких альтернатив мы не принимаем”, — добавил он.

Президент Палестины также призвал всех палестинцев объединиться и дать отпор Израиля. “Я призываю единую Палестину противостоять варварской агрессии израильских оккупантов ... Иерусалим останется палестинским, давайте оставим позади наши (внутренние) разногласия”, — сказал Аббас.

Контекст

С 10 мая израильская армия и радикальные палестинские группировки в секторе Газа обмениваются ударами, которые вспыхнули в начале мая после беспорядков в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев. Тогда в Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. В последнее отдали приказ вытеснить палестинцев с мечети Аль-Акса, где те забаррикадировались, пытаясь сорвать празднование Дня Иерусалима.

После этого ХАМАС выдвинул ультиматум Израиля: если израильские спецслужбы не отступят от мечети Аль-Акса, по Израилю начнут ракетный обстрел. В конце концов, так и произошло. В ответ Израиль обстреливает сектор Газа, что привело к эскалации ситуации.

В ночь на 14 мая истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли в секторе Газа удар по 14-этажном доме, внутри которого размещены структуры радикального палестинского движения ХАМАС.

В общем, по меньшей мере 65 человек, включая 16 несовершеннолетних погибли, еще 365 получили ранения в результате обстрела сектора Газа со стороны Израиля, продолжающиеся с вечера 10 мая.

Со стороны Израильские стороны сообщается о гибели нескольких израильтян, десятки получили ранения.

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