Президент Палестины обвинил Израиль в этнических чистках в Иерусалиме

Контекст
С 10 мая израильская армия и радикальные палестинские группировки в секторе Газа обмениваются ударами, которые вспыхнули в начале мая после беспорядков в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев. Тогда в Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. В последнее отдали приказ вытеснить палестинцев с мечети Аль-Акса, где те забаррикадировались, пытаясь сорвать празднование Дня Иерусалима.
После этого ХАМАС выдвинул ультиматум Израиля: если израильские спецслужбы не отступят от мечети Аль-Акса, по Израилю начнут ракетный обстрел. В конце концов, так и произошло. В ответ Израиль обстреливает сектор Газа, что привело к эскалации ситуации.
В ночь на 14 мая истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли в секторе Газа удар по 14-этажном доме, внутри которого размещены структуры радикального палестинского движения ХАМАС.
В общем, по меньшей мере 65 человек, включая 16 несовершеннолетних погибли, еще 365 получили ранения в результате обстрела сектора Газа со стороны Израиля, продолжающиеся с вечера 10 мая.
Со стороны Израильские стороны сообщается о гибели нескольких израильтян, десятки получили ранения.