Премьер Ливана подал в отставку, опасаясь за свою жизнь

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53334 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 121219 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104689 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107381 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106156 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 98094 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104737 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102359 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144361 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116349 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Премьер Ливана подал в отставку, опасаясь за свою жизнь

Премьер Ливана подал в отставку, опасаясь за свою жизнь

Киев  •  УНН

 • 9679 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Из-за давления со стороны Ирана премьер-министр Ливана Саад Харири в субботу объявил о своей отставке, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Я объявляю о своей отставке с поста премьер-министра. Я почувствовал, что на мою жизнь тайно готовилось покушение", - заявил С.Харири.

Он обвинил в планировании покушения Иран и поддерживаемую Тегераном шиитскую радикальную организацию "Хезболла".

"Хезболла" - рука Ирана не только в Ливане, но и в других арабских странах", - сказал политик.

С.Харири был премьер-министром дважды - в 2009-2011 годах и с декабря 2016 года. Его отец Рафик, занимавший эту же должность, был убит в 2005 году с помощью взрывчатки, заложенной в автомобиль.

Напомним, Иран и Турция одобрили российский план переговоров по Сирии.

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