Премьер Ливана подал в отставку, опасаясь за свою жизнь
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Из-за давления со стороны Ирана премьер-министр Ливана Саад Харири в субботу объявил о своей отставке, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Я объявляю о своей отставке с поста премьер-министра. Я почувствовал, что на мою жизнь тайно готовилось покушение", - заявил С.Харири.
Он обвинил в планировании покушения Иран и поддерживаемую Тегераном шиитскую радикальную организацию "Хезболла".
"Хезболла" - рука Ирана не только в Ливане, но и в других арабских странах", - сказал политик.
С.Харири был премьер-министром дважды - в 2009-2011 годах и с декабря 2016 года. Его отец Рафик, занимавший эту же должность, был убит в 2005 году с помощью взрывчатки, заложенной в автомобиль.
Напомним, Иран и Турция одобрили российский план переговоров по Сирии.