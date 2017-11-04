Премьер Ливана подал в отставку, опасаясь за свою жизнь

"Я объявляю о своей отставке с поста премьер-министра. Я почувствовал, что на мою жизнь тайно готовилось покушение", - заявил С.Харири.

Он обвинил в планировании покушения Иран и поддерживаемую Тегераном шиитскую радикальную организацию "Хезболла".

"Хезболла" - рука Ирана не только в Ливане, но и в других арабских странах", - сказал политик.

С.Харири был премьер-министром дважды - в 2009-2011 годах и с декабря 2016 года. Его отец Рафик, занимавший эту же должность, был убит в 2005 году с помощью взрывчатки, заложенной в автомобиль.

Напомним, Иран и Турция одобрили российский план переговоров по Сирии.