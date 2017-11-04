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Прем'єр Лівану подав у відставку, побоюючись за своє життя

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Через тиск з боку Ірану прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі в суботу оголосив про свою відставку, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

"Я оголошую про свою відставку з посади прем'єр-міністра. Я відчув, що на моє життя таємно готувався замах", - заявив С.Харірі.

Він звинуватив у плануванні замаху Іран та підтримувану Тегераном шиїтську радикальну організацію "Хезболла".

"Хезболла" - рука Ірану не лише в Лівані, а й в інших арабських країнах", - сказав політик.

С.Харірі був прем'єр-міністром двічі - в 2009-2011 роках та з грудня 2016 року. Його батько Рафік, який обіймав цю ж посаду, був убитий в 2005 році за допомогою вибухівки, закладеної в автомобіль.

Нагадаємо, Іран і Туреччина схвалили російський план переговорів щодо Сирії.

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