Прем'єр Лівану подав у відставку, побоюючись за своє життя

"Я оголошую про свою відставку з посади прем'єр-міністра. Я відчув, що на моє життя таємно готувався замах", - заявив С.Харірі.

Він звинуватив у плануванні замаху Іран та підтримувану Тегераном шиїтську радикальну організацію "Хезболла".

"Хезболла" - рука Ірану не лише в Лівані, а й в інших арабських країнах", - сказав політик.

С.Харірі був прем'єр-міністром двічі - в 2009-2011 роках та з грудня 2016 року. Його батько Рафік, який обіймав цю ж посаду, був убитий в 2005 році за допомогою вибухівки, закладеної в автомобіль.

Нагадаємо, Іран і Туреччина схвалили російський план переговорів щодо Сирії.