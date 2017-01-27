Премьер Израиля назвал Иран крупнейшей угрозой для своей страны

В то же время он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп закончит ту "оглушительную тишину" которая есть в мире относительно иранских угроз.

"Я верю, что это изменится, поскольку общался несколько дней назад с Трампом, и он говорил про иранскую агрессию, иранские обещания уничтожить Израиль, о ядерном соглашении, и опасности, которые оно представляет", - указал Б.Нетаньяху.

Президент США Д.Трамп провел свою избирательную кампанию, обещая, среди прочего, отозвать ядерное соглашение Ирана с мировыми державами. В то же время члены команды Д.Трампа, которые претендуют на ключевые посты в его администрации, недавно признали, что Иран в настоящее время придерживается ограничений, которые соглашение накладывает на него относительно разработки ядерного оружия. Усилия США должны быть направлены на строгое соблюдение этого соглашения, подчеркнули члены команды Д.Трампа.

Заключенное в июле 2015 года соглашение Ирана с мировыми державами предусматривает отмену международных санкций против Тегерана в обмен на ограничение иранской ядерной программы.