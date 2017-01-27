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Премьер Израиля назвал Иран крупнейшей угрозой для своей страны

Премьер Израиля назвал Иран крупнейшей угрозой для своей страны

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 января. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на фоне роста антисемитизма во всем мире только лидеры Ирана, как и раньше, заявляют о необходимости уничтожения еврейского народа и государственности. Об этом израильский премьер заявил накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В то же время он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп закончит ту "оглушительную тишину" которая есть в мире относительно иранских угроз.

"Я верю, что это изменится, поскольку общался несколько дней назад с Трампом, и он говорил про иранскую агрессию, иранские обещания уничтожить Израиль, о ядерном соглашении, и опасности, которые оно представляет", - указал Б.Нетаньяху.

Президент США Д.Трамп провел свою избирательную кампанию, обещая, среди прочего, отозвать ядерное соглашение Ирана с мировыми державами. В то же время члены команды Д.Трампа, которые претендуют на ключевые посты в его администрации, недавно признали, что Иран в настоящее время придерживается ограничений, которые соглашение накладывает на него относительно разработки ядерного оружия. Усилия США должны быть направлены на строгое соблюдение этого соглашения, подчеркнули члены команды Д.Трампа.

Заключенное в июле 2015 года соглашение Ирана с мировыми державами предусматривает отмену международных санкций против Тегерана в обмен на ограничение иранской ядерной программы.

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