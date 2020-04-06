Премьер Ирландии в период пандемии будет работать врачом по совместительству

В конце марта HSE объявило кампанию по набору людей, имеющих медицинскую квалификацию, чтобы обеспечить кадровые резервы в условиях распространяющейся эпидемии коронавируса. К настоящему моменту получено 50 тыс. заявок, уточнило издание, сообщив, что Лео Варадкар также был восстановлен по его просьбе в национальном реестре медработников. “Премьер будет заниматься врачебной практикой раз в неделю в соответствии с имеющейся у него квалификацией”, — говорится в публикации.

Свое базовое образование будущий премьер Ирландии получил на медицинском факультете дублинского Тринити колледжа. Диплом врача общей практики (терапевта) был выдан ему в 2010 году, а три года спустя он был исключен из лекарственного реестра в связи с изменением деятельности и началом политической карьеры.

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Издание напомнило, что Варадкар происходит из семьи медиков. Его отец — врач-терапевт, а мать — медсестра. Две его сестры, а также их мужья тоже работают в медицине.

Первый случай заражения коронавирусом нового вида был обнаружен в Ирландии 29 февраля, а первая смерть зафиксирована 11 марта. По минувшее воскресенье было зафиксировано 390 новых случаев заражения и 21 летальный исход. Таким образом, общее число заболевших на территории Ирландии достигло отметки 4994, а количество смертей — 158.