Прем'єр Ірландії в період пандемії буде працювати лікарем за сумісництвом

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Глава уряду Ірландії Лео Варадкар, який має базову медичну освіту, вирішив працювати раз в тиждень лікарем, щоб допомогти Національній санітарній службі (HSE) в умовах пандемії коронавірусу. Про це повідомила в неділю на своєму сайті газета The Irish Times з посиланням на власні неназвані джерела, передає УНН.