Прем'єр Ірландії в період пандемії буде працювати лікарем за сумісництвом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Глава уряду Ірландії Лео Варадкар, який має базову медичну освіту, вирішив працювати раз в тиждень лікарем, щоб допомогти Національній санітарній службі (HSE) в умовах пандемії коронавірусу. Про це повідомила в неділю на своєму сайті газета The Irish Times з посиланням на власні неназвані джерела, передає УНН.
В кінці березня HSE оголосило кампанію по набору людей, що мають медичну кваліфікацію, щоб забезпечити кадрові резерви в умовах поширення епідемії коронавірусу. До теперішнього моменту отримано 50 тис. заявок, уточнило видання, повідомивши, що Лео Варадкар також був відновлений на його прохання в національному реєстрі медпрацівників. “Прем’єр буде займатися лікарською практикою раз в тиждень відповідно до наявної у нього кваліфікації”, — йдеться в публікації.
Свою базову освіту майбутній прем’єр Ірландії отримав на медичному факультеті дублінського Трініті коледжу. Диплом лікаря загальної практики (терапевта) був виданий йому в 2010 році, а три роки по тому він був виключений з лікарського реєстру в зв’язку зі зміною діяльності і початком політичної кар’єри.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коронавірус: у Великій Британії госпіталізовано прем’єр-міністра Джонсона
Видання нагадало, що Варадкар походить із родини медиків. Його батько — лікар-терапевт, а мати — медсестра. Дві його сестри, а також їхні чоловіки теж працюють в медицині.
Перший випадок зараження коронавірусом нового виду був виявлений в Ірландії 29 лютого, а перша смерть зафіксована 11 березня. За минулу неділю було зафіксовано 390 нових випадків зараження і 21 летальний результат. Таким чином, загальна кількість хворих на території Ірландії досягла позначки 4994, а кількість смертей — 158.