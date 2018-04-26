Премьер Грузии покидает пост председателя правящей партии

"Я предложил лично от себя и от имени всей команды основателю нашей партии то, чтобы он встал во главе "Грузинской мечты". Я рад, что господин Бидзина Иванишвили согласился", — заявил Квирикашвили.

Как сообщал УНН, апелляционный суд Киева оставил под стражей до 27 мая Севериона Дангадзе, который вместе с экс-губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили подозревается в незаконном финансировании массовых акций в Украине.