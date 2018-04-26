Прем'єр Грузії залишає пост голови правлячої партії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі заявив про звільнення з поста голови правлячої партії "Грузинська мрія" .Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини.
"Я запропонував особисто від себе і від імені всієї команди засновнику нашої партії те, щоб він встав на чолі "Грузинської мрії". Я радий, що пан Бідзіна Іванішвілі погодився", - заявив Квірікашвілі.
Як повідомляв УНН, апеляційний суд Києва залишив під вартою до 27 травня Северіона Дангадзе, який разом з екс-губернатором Одеської області Міхеілом Саакашвілі підозрюється в незаконному фінансуванні масових акцій в Україні.