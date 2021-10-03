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Премьер Грузии рассказал, когда Саакашвили сможет вернуться в Украину

Премьер Грузии рассказал, когда Саакашвили сможет вернуться в Украину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который является гражданином Украины, сможет вернуться в Киев только после того, как отбудет на родине весь тюремный срок. Об этом в воскресенье заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу Imedi, передает УНН.

Цитата

“Мы говорим о человеке, который был президентом (Грузии) в течение девяти лет. Это катастрофа и оскорбление: человек по собственному желанию отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться в Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отбудет (тюремный) срок и сможет идти куда захочет”, — сказал Гарибашвили.

Детали

Глава правительства отметил, что бывший президент просит сотрудников тюрьмы, в которую он помещен, вернуть его в Украину. “Сейчас он (Саакашвили) настоятельно просит, чтобы его вернули в Украину. Он осознал, что находится в тюрьме в сложном положении. Он говорит сотрудникам: „Срочно верните меня в Украину!“. Вы представьте, в котором человек состоянии. Почему он приехал, почему он наивно поверил, что мы здесь спали и за его приезд (ему) ничего бы не было? ” - сказал глава правительства.

Глава правительства также поблагодарил президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая отказалась помиловать политика.

Дополнение

Ранее премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии.

Затем Саакашвили перевели в колонию Рустави.

Впоследствии в Министерство иностранных дел был приглашен руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания третьего президента Грузии Михаил Саакашвили.

Так, 2 октября временно поверенный Грузии в Украине прибыл в МИД Украины и рассказал об обстоятельствах задержания Михаила Саакашвили, а также, какие статьи ему инкриминируют.

Кроме того, спикер МИД Олег Николенко сообщил, что в МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.

Добавим

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела.

Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести лет лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.

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