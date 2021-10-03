Премьер Грузии рассказал, когда Саакашвили сможет вернуться в Украину

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“Мы говорим о человеке, который был президентом (Грузии) в течение девяти лет. Это катастрофа и оскорбление: человек по собственному желанию отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться в Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отбудет (тюремный) срок и сможет идти куда захочет”, — сказал Гарибашвили.

Детали

Глава правительства отметил, что бывший президент просит сотрудников тюрьмы, в которую он помещен, вернуть его в Украину. “Сейчас он (Саакашвили) настоятельно просит, чтобы его вернули в Украину. Он осознал, что находится в тюрьме в сложном положении. Он говорит сотрудникам: „Срочно верните меня в Украину!“. Вы представьте, в котором человек состоянии. Почему он приехал, почему он наивно поверил, что мы здесь спали и за его приезд (ему) ничего бы не было? ” - сказал глава правительства.

Глава правительства также поблагодарил президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая отказалась помиловать политика.