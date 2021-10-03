Прем'єр Грузії розповів, коли Саакашвілі зможе повернутися до України

Доповнення

Раніше прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі затриманий в Грузії.

Потім Саакашвілі перевели в колонію Руставі.

Згодом до Міністерства закордонних справ було запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини затримання третього президента Грузії Міхеїл Саакашвілі.



Так, 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні прибув до МЗС України і розповів про обставини затримання Міхеїла Саакашвілі, а також, які статті йому інкримінують.



Окрім того, речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що у МЗС підтвердили принципову позицію України про невтручання у внутрішні справи Грузії.

Додамо

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи.

Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.