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Прем'єр Грузії розповів, коли Саакашвілі зможе повернутися до України

Прем'єр Грузії розповів, коли Саакашвілі зможе повернутися до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який є громадянином України, зможе повернутися до Києва лише після того, як відбуде на батьківщині весь тюремний термін. Про це в неділю заявив грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі в інтерв'ю телеканалу Imedi, передає УНН.

Цитата

"Ми говоримо про людину, що була президентом (Грузії) протягом дев'яти років. Це катастрофа і образа: людина за власним бажанням відмовилась від громадянства нашої країни. Якщо він хоче повернутися до України, він зможе це зробити після того, як повністю відбуде (тюремний) термін і зможе йти куди захоче", - сказав Гарібашвілі.

Деталі

Глава уряду зазначив, що колишній президент просить співробітників в'язниці, в яку він поміщений, повернути його до України. "Зараз він (Саакашвілі) настійно просить, щоб його повернули до України. Він усвідомив, що знаходиться у в'язниці в складному становищі. Він говорить співробітникам:" Терміново поверніть мене до України!". Ви уявіть, в якому людина стані. Чому він приїхав, чому він наївно повірив, що ми тут спали і за його приїздом нічого б не було?" - сказав глава уряду.

Глава уряду також подякував президенту Грузії Саломе Зурабішвілі, яка відмовилася помилувати політика.

Доповнення

Раніше прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі затриманий в Грузії.

Потім Саакашвілі перевели в колонію Руставі.

Згодом до Міністерства закордонних справ було запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини затримання третього президента Грузії Міхеїл Саакашвілі.

Так, 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні прибув до МЗС України і розповів про обставини затримання Міхеїла Саакашвілі, а також, які статті йому інкримінують.

Окрім того, речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що у МЗС підтвердили принципову позицію України про невтручання у внутрішні справи Грузії.

Додамо

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи.

Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.

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