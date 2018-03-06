Премьер Гройсман заболел после поездки в Латвию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заболел после рабочей поездки в Латвию. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук, передает УНН.
"Только что говорил с премьером: у него уже третий день температура после поездки в Латвию. Но говорит, что поставил себе цель выздороветь к 8 марта, чтобы сходить на праздники с женой в кино", - сообщил В.Рябчук.
Напомним, последние месяцы в стране фиксируются многочисленные случаи заболевания корью. С начала года в Украине корью заболели 5097 человек, среди них 3404 ребенка.
Кроме того, сообщалось, что эпидемия кори угрожает временно оккупированным регионам Донецкой и Луганской областей.