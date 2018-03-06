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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56405 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 66919 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 69907 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105134 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 98698 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104222 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111218 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Премьер Гройсман заболел после поездки в Латвию

Премьер Гройсман заболел после поездки в Латвию

Киев  •  УНН

 • 14196 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заболел после рабочей поездки в Латвию. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук, передает УНН.

"Только что говорил с премьером: у него уже третий день температура после поездки в Латвию. Но говорит, что поставил себе цель выздороветь к 8 марта, чтобы сходить на праздники с женой в кино", - сообщил В.Рябчук.

Напомним, последние месяцы в стране фиксируются многочисленные случаи заболевания корью. С начала года в Украине корью заболели 5097 человек, среди них 3404 ребенка.

Кроме того, сообщалось, что эпидемия кори угрожает временно оккупированным регионам Донецкой и Луганской областей.

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