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Прем’єр Гройсман захворів після поїздки в Латвію

Прем’єр Гройсман захворів після поїздки в Латвію

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман занедужав після робочої поїздки в Латвію. Про це в мережі Facebook повідомив прес-секретар голови уряду Василь Рябчук, передає УНН.

“Щойно говорив з прем’єром: він уже третій день температурить після поїздки в Латвію. Але каже, що поставив собі за мету видужати до 8 березня, щоб сходити на свята з дружиною в кіно”, — повідомив В.Рябчук.

Нагадаємо, останні місяці в державі фіксуються численні випадки захворювання на кір. З початку року в Україні на кір захворіли 5097 осіб, серед них 3404 дитини.

Крім того, повідомлялось, що епідемія кору загрожує тимчасово окупованим регіонам Донецької та Луганської областей.

Українські Національні Новини

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