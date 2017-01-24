Премьер Финляндии подтвердил позицию по сохранению санкций против России

"Премьер Финляндии подтвердил принципиальную позицию по сохранению санкций против России", - написал в Twitter С.Цеголко.

Премьер Финляндии подтвердил принципиальную позицию по сохранению санкций против России pic.twitter.com/IP7GvrnOBj

Кроме того, по словам спикера, Президент Украины во время встречи пригласил финские компании принять участие в приватизации в Украине.

Напомним, переговоры П.Порошенко с премьером Финляндии Юхою Сипила начались под открытым небом.