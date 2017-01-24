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Премьер Финляндии подтвердил позицию по сохранению санкций против России

Премьер Финляндии подтвердил позицию по сохранению санкций против России

Киев • УНН

 • 9181 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Премьер-министр Финляндии Юха Сипила во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко подтвердил принципиальную позицию по сохранению санкций против России. Об этом сообщил  представитель Главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.

"Премьер Финляндии подтвердил принципиальную позицию по сохранению санкций против России", - написал в Twitter С.Цеголко.

Премьер Финляндии подтвердил принципиальную позицию по сохранению санкций против России pic.twitter.com/IP7GvrnOBj

- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 24 января 2017 г.

 

Кроме того, по словам спикера, Президент Украины во время встречи пригласил финские компании принять участие в приватизации в Украине.

Напомним, переговоры П.Порошенко с премьером Финляндии Юхою Сипила начались под открытым небом.

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