Прем'єр Фінляндії підтвердив позицію щодо збереження санкцій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіле під час зустрічі із Президентом України Петром Порошенком підтвердив принципову позицію щодо збереження санкцій проти Росії. Про це повдіомив речник Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.
"Прем'єр Фінляндії підтвердив принципову позицію щодо збереження санкцій проти Росії", - написав у Twitter С.Цеголко.
Прем'єр Фінляндії підтвердив принципову позицін щодо збереження санкцій проти Росії pic.twitter.com/IP7GvrnOBj— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 24 января 2017 г.
Крім того, за словами речника, Президент України під час зустрічі запросив фінські компанії взяти участь у приватизації в Україні.
Нагадаємо, переговори П.Порошенка із прем'єром Фінляндії Юхою Сіпіле почалися просто неба.