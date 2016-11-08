Премьер поручил местным властям за неделю исправить ситуацию с субсидиями
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует от местной власти за неделю исправить ситуацию с назначением жилищных субсидий гражданам, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Мое требование является абсолютно четким: найти каждую семью, дать ей информацию и, если эта семья желает получить такую компенсацию, обеспечить это... Буквально за неделю я бы хотел, чтобы ситуация была исправлена", - заявил В.Гройсман.
Глава правительства отметил, что на следующей неделе снова будет проведено еще одно совещание.
"Мы готовы помогать тем, чем необходимо. Все уже сделали. На местах сегодня абсолютно все есть. У вас есть разрешение временно взять на работу тех людей, которые вам необходимы, 50% премии заработной платы работникам социальной защиты, которые участвуют в назначении субсидий, будут выплачены. Средства на выплату субсидий есть. Все абсолютно в рабочем состоянии", - сказал В.Гройсман.
Премьер-министр призвал компетентные органы на местах к ответственности, неравнодушию, заботе о людях, а также качественному предоставлению социальных услуг гражданам.
"Почему в одних областях - 100%, а в других - 20% (показатель назначения субсидий - ред.)? У меня есть единственный ответ - безответственность и равнодушие. Потому что кто-то не понимает, насколько человеку важно вовремя получить эту скидку, эту поддержку", - отметил Премьер-министр.