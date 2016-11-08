Прем'єр доручив місцевій владі за тиждень виправити ситуацію з субсидіями
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає від місцевої влади за тиждень виправити ситуацію з призначенням житлових субсидій громадянам, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.
“Моя вимога є абсолютно чіткою: виявити кожну родину, дати їй інформацію і, якщо ця родина має бажання отримати таку компенсацію, забезпечити це...Буквально за тиждень я би хотів, щоби ситуація була виправлена”, — заявив В.Гройсман.
Голова Уряду наголосив, що наступного тижня знову буде проведена ще одна нарада.
“Ми готові допомагати тим, чим необхідно. Все вже зробили. На місцях сьогодні абсолютно все є. У вас є дозвіл тимчасово взяти на роботу тих людей, які вам необхідно, 50% премії заробітної плати працівникам соціального захисту, які беруть участь у призначенні субсидій, будуть виплачені. Кошти на виплату субсидій є. Все абсолютно у робочому стані”, — сказав В.Гройсман.
Прем’єр-міністр закликав компетентні органи на місцях до відповідальності, небайдужості, турботи до людей, а також якісного надання соціальних послуг громадянам.
“Чому в одних областях — 100%, а в інших — 20% (показник призначення субсидій — ркд.)? У мене є єдина відповідь — безвідповідальність і байдужість. Тому що дехто не розуміє, наскільки людині важливо вчасно отримати цю знижку, цю підтримку” — зазначив Прем’єр-міністр.