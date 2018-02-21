Премьер поручил Минфину ввести системный аудит Фонда гарантирования вкладов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству финансов Украины ввести системный аудит Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Соответствующее поручение он дал на заседание правительства, передает корреспондент УНН.
“Фонд гарантирования вкладов физических лиц имеет сотни миллиардов активов. Поручаю Минфину ввести системный аудит Фонда и сформировать стратегию поведения с такими активами, чтобы вся страна знала, какие есть активы, как они продаются, сколько они стоят”, — подчеркнул В.Гройсман.
Как сообщал УНН, по состоянию на 1 февраля 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместил украинцам 87 млрд 981,8 млн грн (начиная с 2012 года).